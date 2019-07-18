新股專輯：晉商銀行看好山西貸款業務

中國山西商業銀行晉商銀行(02558)周四(18日)首日掛牌，開市報3.95元，較招股價3.82元升3.4%。



晉商銀行行長唐一平表示，山西經濟仍然向好，未來會繼續投放資源在貸款業務，同時會以多渠道作收入來源，而中間業務收入是日後發展方向之一。



他認為，對銀行股份而言，基本面要從長期角度來看，現時中國整體環境愈來愈好。另外，該行有山西省政府支持，而當地經濟前景仍然樂觀，料有利該行發展。



被問及近年不良貸款率上升，他回應。在銀行經營中，不良貸款率會有所波動，而該行過去一直加強及關注風險管理，並已建立完善的管控機制，風險在可控範圍，強調公司合規。



副行長郝強指，來港上市計劃按既定時間表進行，過程十分順利，對該行日後在資本市場上的表現有信心。



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