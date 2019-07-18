【瑞通推介】吉汽及海螺水泥購沽證選擇

瑞通認股證牛熊證銷售部：聯儲局褐皮書預計美國經濟繼續溫和增長，整體前景積極，但貿易不確定性或帶來負面影響。另外，有報道傳中美貿易談判處於停滯，拖累道指隔晚以近全日最低位收市，收報27,219點，跌115點或0.4%。



恒指昨日(17日)報跌；今早承接美股跌勢，曾挫200點，回落至28,400點之下，其後跌幅收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾610萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾220萬元，反映投資者以小量好倉過夜博技術性反彈將至。



近日公布上半年保費收入4,462億元人民幣的中國平安，有券商預期集團上半年淨利潤將按年增長45至55%。平保昨反覆靠穩，以近全日高位94.4元收市，20天線失而復得。股份今早於94元的水平好淡爭持。



券商報告指，6月內地撇除出口的乘用車銷售錄40.8%增長，較前兩個月的下跌明顯有改善，去庫存的情況持續，其中6月庫存量下跌最多的公司包括吉利汽車。



吉汽昨收升3%，報12.22元，重越約12.12元的10天線。股份早前發盈警兼被券商大削目標價，曾在短短4日最多瀉逾18%至11.24元。近日股份在低位找到支持，並有逐步回升迹象，今早隨市回落約1%，力守12元，暫結束3個交易日升勢。輪證資金流方面，昨有逾30萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。



中國恒大昨一度逆市飆升8.5%，高見23.6元，創逾兩個月高，收市仍維持逾6%的升幅，守23元之上。公司董事會今日召開會議，考慮派發股息，惹市場憧憬。另集團近日宣布夥國家電網拓智慧充電。恒大今早跌逾2%，於23元之下水平整固。昨分別有470萬元和29萬元淨流入其好倉和淡倉。



據報水泥行業上半年利潤達800億元人民幣，按年增近兩成，並陸續有其他水泥股發布盈利預喜。海螺水泥近日走勢相對平淡，徘徊在10天和20天線附近，今早隨市回吐超過1%，曾跌穿48元。昨有逾260萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有5萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

吉汽輕微價外、中短期購(19174)行使價13.2元，2019年11月到期，實際槓桿5.1倍。



吉汽貼價、短期沽(18005)行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿5.6倍。



恒大輕微價外、中年期購(19178)行使價25.8元，2020年2月到期，實際槓桿4.3倍。



海螺輕微價外、中短期購(15700)行使價55元，2019年11月到期，實際槓桿7.3倍。



國壽輕微價外、中短期購(17504)行使價21.6元，2019年11月到期，實際槓桿9.8倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(68371)收回價及行使價27,820點，槓桿比率37.5倍。



恒指N類熊證(50949)收回價及行使價28,980點，槓桿比率39.4倍。



騰訊牛證(69274)收回價346.1元，槓桿比率15.7倍。



騰訊熊證(50427)收回價375.3元，槓桿比率23倍。



南中A50牛證(50254)收回價14.18元，槓桿比率17.6倍。



南中A50熊證(68431)收回價15.99元，槓桿比率11.5倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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