中國外匯局：貿易摩擦對跨境資金流影響可控

中國外匯局發言人王春英在發布會表示，中美貿易摩擦對資金跨境流動影響總體可控，兩國摩擦在5月升級後，外匯市場情緒較去年理性平穩；而美國加徵關稅後，美企對華投資保持平穩，中國企業對外尋求多元化投資。



該局預計經常帳戶第2季維持順差，全年將持續錄得輕微順差；預計下半年跨境資本流動整體保持穩定；料國際貨幣環境相對寬鬆，有利中國外匯市場穩定。中國在全球產業鏈的地位較穩固；高儲蓄率有助於保持經常帳戶。



她表示，在上半年，中國外匯市場供求基本保持均衡，結匯率基本平穩，市場主體持匯意願總體下降。



據外匯局數據，今年上半年境外資金流動呈淨流入，上半年實際運用外資按年增長7%，上半年境外投資者淨增持債券和股票493億美元。其中，債券淨增持416億美元，股票淨增持78億美元。



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