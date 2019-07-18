花旗調查：逾7成受訪者認為現時非置業好時機

花旗銀行公布2019年第二季市民置業意向結果顯示，71%受訪的港人認為現時屬於差或極差的置業時機，但對樓價走勢的看法與去季相若，不少市民認為樓價會在未來12個月上升，至於受訪者對置業的興趣則沒有完全被影響，有四分之一表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣。



調查指出，在年齡組別21至29歲的年輕受訪者中，有超過70%認為現非置業好時機。認為現時屬於好或極好置業時機的受訪者比例，由第一季的4%降至2%。



事實上，在第一季市民對樓價走勢的看法已有所逆轉，更多受訪者觀望香港樓價在未來12個月上升，第二季比例略降至36%。相反，有28%受訪者認為樓價會在未來12個月下跌，按季上升4個百分點。



花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊稱，不少市民觀望樓價會持續攀升，對於置業仍感一定興趣，建議有意置業的市民應首先衡量自己的置業能力，全面評估個人的財務狀況及負擔，並選擇適合自己的按揭計劃。



是項調查以隨機抽樣電話訪問形式，在2019年6月訪問超過500名香港市民。



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