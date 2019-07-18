【即市分析】越秀房託穩陣之選

東方產經專欄作者桃桃：港股連續一個月半生不死，波幅區間維持28,000點至28,600點，大市未見方向，只能繼續炒股唔炒市。美國即將減息，對息口敏感的房託股有利，其中越秀房產信託基金(00405)受惠內地穩經濟、谷內需的政策，值得考慮。



除美國外，中國亦傳出會減息，全球或再掀起減息潮，令收入及派息穩定的房地產信託基金更見吸引。且內地剛公布的經濟數據勝預期，中美貿易爭端對經濟損耗似乎逐漸弱化，加上房地產市場是內地經濟維穩的一部分，下跌風險相對細，對資產集中於大陸的越秀房託最有利。



越秀房託旗下的8個物業，5個地處廣州，其餘3個分別位處上海、武漢和杭州等一、二線大城市，資產質素不俗，且具大灣區發展概念，單計廣州國際金融中心，已佔整體收入比例約55%。



走勢上，近月越秀房託基金單位價格普遍企穩10天線上，其間雖有3次回落至20天線，惟隨即回彈，呈拾級而上格局，氣勢頗足。現價5.47元，息率近6厘，較具防守性，中線目標價睇6元，跌穿5.2元止蝕。

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