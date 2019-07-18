港元拆息︰隔夜息重上1厘　1個月期結束九連跌

2019年07月18日 11:20
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)全線上升，隔夜息重上1厘，再升至1.09厘，連升兩日；1星期拆息升至1.45厘；與樓按相關的1個月期則回升至1.87厘，終止九連跌；3個月期報2.22厘。

    18/7/2019
    隔夜 1.09536厘
    1星期 1.45286厘
    2星期 1.59786厘
    1個月 1.87214厘
    2個月 2.16000厘
    3個月 2.22125厘
    6個月 2.31179厘
    12個月 2.31250厘

    17/7/2019
    隔夜 0.89628厘
    1星期 1.22893厘
    2星期 1.39964厘
    1個月 1.81607厘
    2個月 2.13250厘
    3個月 2.21071厘
    6個月 2.31107厘
    12個月 2.31071厘

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