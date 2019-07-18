渣打：下調2019年香港經濟增長預測至1.4%

中美貿易戰拖累香港經濟前景，渣打將2019年香港經濟增長預測由2.2%下調至1.4%，渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆稱，香港上半年經濟差過預期，相信未來將呈「U型」逐漸復甦，2020年底時反彈至2%。



他指出，香港內部消費意欲逐減，中美兩國貿易談判仍然未能有具體成果，過往已生效的懲罰性關稅帶來的負面影響逐漸浮現，加上兩國中長期關係而言仍有不穩定因素，可見市場反彈信心有限。



對於近日一連串的示威活動，他表示，暫未見到有數據顯示對零售業帶來直接影響。事實上，本地零售業於2月已開始收縮，主要受外圍及其他非本地因素影響，暫時亦未見有數據反映香港金融體系正面臨走資壓力。



港元拆息方面，他指出，經過半年結及大型新股上市因素後，拆息明顯全線回落，隨着美國可能於年內減息兩次，香港銀行體系不再出現「水浸」情況，估計港美息差將成「新常態」，維持10至30點子，港美息口走勢關係亦會更緊密，港匯未來約維持7.83水平。



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