【午市重點睇】圓匯彈升　油價續偏軟

●美匯指數在亞洲市回落至97.08；韓圜兌每美元曾跌至1,184；圓匯一度彈上107.64；歐元兌美元報1.124；英鎊弱企1.243。港匯最新處7.8126。在岸、離岸人民幣在6.87水平。金價衝上1,431美元後回順至1,422美元；油價反覆偏軟，布油及紐油分別報63.85美元和56.83美元。道指期貨跌81點。



●港股28,400點上落，恒生指數半日跌139點或0.49%，報28,453點。https://bit.ly/2LsDvUs

-金管局：中港兩地研究擴大滬深港通額度。

-異動股：HKE Holdings賣盤，復牌曾飆25%。

-新股專輯：晉商銀行險守招股價。

-維達半年多賺5%，股價曾漲5%。

-貓眼娛樂料中期虧轉盈，股價一度漲6%。



●港股入市時機到？中國頂尖基金經理已加倉，下半年佢咁睇...https://bit.ly/2JRFr5V



●【即市分析】

-石油股仲有排跌？https://bit.ly/30GPuSe

-恒指反覆，炒家仍有操作空間？https://bit.ly/32xrlPr



●A股快報：滬綜指半日跌0.65%；深成指、創業板指挫逾1%。https://bit.ly/2JPiqQR



●亞洲股市：日股中段挫逾300點，韓股微跌。https://bit.ly/2XLXc0d



●花旗調查：逾7成受訪者認為現時非置業好時機。https://bit.ly/2M4sA2K



●港元拆息︰隔夜息重上1厘，1個月期結束九連降。



●人民幣中間價為6.8761，較上日開市價上調66點子，終止三連跌。



●人行逆回購1,000億元人民幣。



●中國外匯局：貿易摩擦對跨境資金流影響可控。



●南韓央行意外減息0.25厘，降今年GDP增長預測。https://bit.ly/2XOyYCn



●日本出口連跌7個月，6月對亞洲出口跌8.2%。https://bit.ly/2LX33bN



●澳洲6月失業率5.2%，符預期。



●IMF：美元被高估6%至12%。



●中美貿戰拖累香港經濟前景，渣打將2019年香港經濟增長預測由2.2%下調至1.4%。



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