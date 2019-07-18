國泰航空6月貨運量按年挫9.1%　連跌8個月

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空(00293)公布，該公司與國泰港龍航空6月貨運量持續下滑，已連跌8個月，且為今年2月以來表現最差的月份。



數據顯示，兩航空公司上月運載的貨物及郵件共約16.39萬公噸，按年減9.1%，而運載率下跌7.8個百分點至62.8%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力上升1.5%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為9.7%。今年首6個月的載貨量減少5.7%，運力上升1.1%，而貨物及郵件收入噸千米數則跌6.1%。



國泰航空商務及貨運董事林紹波稱，激烈的市場競爭，令收益率持續受壓。北美和歐洲等長途航班表現較預期遜色，尤其是在收益方面，預期未來數月收益率將持續受壓，且未來數月的貨運量走勢並未有反彈回升迹象。



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