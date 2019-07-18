渣打：料中國全年經濟增長接近6.5%

中國第2季經濟增長僅錄6.2%創新低，渣打大中華區及北亞區首席經濟師丁爽認為，中美貿易摩擦仍為主要不穩因素，但相信政府會透過多項財政政策，甚至跟隨美國減息應付下行壓力，看好全年經濟增長有望接近6.5%。



他指出，中國下半年的淨出口將受已生效關稅影響持續下跌，內地需要透過內需彌補外輸不足的缺陷，因此經濟前景好壞將視乎政府有否推出相應政策。



政策包括通過財政預算案加大財赤，鼓勵地方政府發行債券，令更多資金流入基建項目發展。另方面，內地已有足夠下調基準利率的條件，包括經濟有下行風險及美國減息的可能性，不排除人民銀行會透過減息支持經濟。



市場仍然憂慮人民幣有貶幅風險，渣打中國宏觀策略部主管劉潔認為，在中美問題上未有解決方案前，人民幣升值的空間相當細，不過人民銀行已有足夠穩定匯率的工具。



她解釋，早前人行在香港設立離岸人民幣央票機制，而每當發生與中美兩國相關的政治事件時，人行便會適時發行離岸央票，料人民幣短期內徘徊6.8至6.9兌每美元水平，年底則見6.86。



她又指，近年海外投資者資金流入內地債券市場反應理想，料會持續增加，惟有部分中國企業錄得資金外流情況。



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