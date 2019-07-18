【高盛推介】小米連跌六日　購證值博？

高盛(亞洲)有限責任公司：受市場憧憬最快本月有望納入港股通的小米，今日(18日)繼續下跌，並低見9元後，連跌六日，累挫約6%。小米公布於5月27日再向主要股東ARK Trust派發17.76億股獎勵股份。



資金流向方面，觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去9個交易日皆錄得資金流入，合共約1,160萬元。當中小米近日股價處於低位時，流入的資金相對亦增加，過去5個交易日共有約740萬元。



投資者可考慮以行使價9至10元間的認購證作部署。當中可留意槓桿較突出，價外幅度約6%，年期約5個月的小米購(18955)。



小米購(18955)行使價9.51元，2019年12月24日到期，實際槓桿5.8倍，行使價9至10元間、兩個月期以上產品中，槓桿最高。



投資者如欲以更貼價的認購證作部署，可留意價外幅度不足1%，近日新上市的小米購(21057)。



小米購(21057)行使價9.09元，2020年07月24日到期，實際槓桿3.4倍，市場上少數貼價認購證選擇。



高盛小米認股證條款：

小米購(18955)行使價9.51元，到期日2019年12月24日，實際槓桿5.8倍。



小米購(21057)行使價9.09元，到期日2020年07月24日，實際槓桿3.4倍。



小米購(16510)行使價11.4元，到期日2020年01月13日，實際槓桿6.5倍。



小米購(19802)行使價10.68元，到期日2019年11月27日，實際槓桿7.3倍。



小米購(19964)行使價9.38元，到期日2020年12月30日，實際槓桿2.7倍。



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