維達：木漿價已處低位　冀毛利率維持高水平

衞生用品生產商維達國際(03331)公布今年中期業績，毛利率為28.1%，較2018年下半年高1.5個百分點。該公司行政總裁兼執行董事麥燾(Christoph Michalski)在業績會上解釋，毛利率受惠木漿價格下降而有所上升，但難以預計毛利率在下半年能否繼續高增長，但希望能維持在高水平。



主席兼執行董事李朝旺認為，目前木漿價格已處低位，下半年未見有大跌空間，而公司與供應商有長期合作關係，相信未來供應會有保障。麥燾補充，木漿成本向下，主因需求疲弱，但現已貼近低位，認為價格不會再大幅降低。



被問及面對激烈的市場競爭，公司會否調整價格。麥燾表示，主要從推廣方面着手，而低端產品市場有減價趨勢，相信公司可在低木漿價格中取得平衡，強調公司產品組合健康。



至於旗下紙巾品牌Tempo近期在廣告上引起爭議，麥燾又指，公司已公開回應，故不再作評論，又認為在有關品牌上的努力將有正面效果。



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