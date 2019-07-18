【專家點評】鄧澤堂：國壽具上升動力

內地國家統計局早前公布了第二季國內生產總值(GDP)，按年增幅放緩至6.2%，雖為自92年以來最低，但仍符預期。受惠新能源汽車銷量提升，以及高技術製造業增速加快，工業生產按年增幅亦由五月的5%加快至六月的6.3%，優於預期的5.2%。



不過，中美貿談未有結果，下半年內地經濟仍存在下行壓力，港股市場仍將繼續觀望美國議息會議及中美貿戰進展，短期內料缺乏明確方向，恒指或將徘徊在28,400點水平。



中國人壽(02628)及新華保險(01336)公布今年首6個月累計原保險保費收入，分別按年增加5%至3,782億元人民幣及按年增加9%至740億元人民幣。若單計6月保費收入，國壽於連續3個月單月按年下跌後，重納正軌，按年上升6.6%。



在近期整體市況比較淡靜的情況下，或會更受市場青睞。同時，接手安邦集團的大家保險集團正式設立，都是近日推升內險股的原因之一。在利好數據及資金追捧下，投資者不妨留意國壽，或會再有向上動力。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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