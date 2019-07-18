樓價UPDATES：剛性需求下　二手租買兩旺

剛性需求推動，二手市場陸續錄得成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●香港仔港麗豪園2座高層C室，實用面積約479方呎，兩房設計，議價後以約780萬港元易手，實用呎價約16,284元，新買家為年輕客，父母亦居於此屋苑，故情有獨鍾，並睇樓多時，見上述單內籠新淨，裝修合適，故斥資入市作為自住。



●西半山寧養台A座高層B室，實用面積1,133方呎，套兩房間隔，以5.35萬元租出，實用呎租47.2元。



●西營盤28 Aberdeen St.中層S室，實用面積407方呎，一房間隔，以3萬元租出，實用呎租74元。業主於2018年4月以1,354萬元買入單位，持貨1年，租金回報2.7厘。



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九龍區



●長沙灣泓景臺2座低層D室，兩房兩廳間隔，以860萬元成交，實用面積447方呎計，折合呎價約19,239元。



●旺角仁安大廈A座低層4室，實用面積約771方呎，三房間隔，原先叫價948萬元，經議價後微減3萬，以945萬元沽出，實用呎價約12,257元。



●將軍澳君傲灣1座高層F室，實用面積約456方呎，原則為兩房戶，現改裝為一房套間隔，望海景，以880萬元交吉獲買家承接，實用呎價約19,298元。



●將軍澳SAVANNAH第2A座中層E室，實用面積310方呎，屬一房間隔，吸引上車客承接，經商議後以640萬元成交，實用呎價約20,645元。原業主於2016年5月斥資約372.2萬元一手購得，轉手帳面獲利約267.8萬元，升值約72%。



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新界區



●東涌映灣園6座高層C室，兩房間隔，實用面積約550方呎，享山海雙景，原業主叫價720萬元放售，日前獲外區首置客出價承接，雙方零議下成交，實用呎價約13,091元。



●元朗好順利大廈2座低層F室，屬兩房間隔，實用面積約309方呎，有屯門新盤向隅客，因未成功抽籤，故轉投元朗區二手物業，以440萬元承接單位，實用呎價約14,239元。



●馬鞍山迎海5座低層G室，實用面積約985方呎，套四房間隔，向東北，享內園景及海景，早前叫價約3.4萬元放租，區內家庭客洽商承租，議價後以3.1萬元成交，實用呎租約31.5元。



●馬鞍山新港城H座中層3室，實用面積338方呎，兩房間隔，開價約680萬元，議價後減價30萬元，以650萬元易手，實用呎價19,231元。



●大圍名城七月暫錄約12宗租賃成交，剛錄盛世1座南翼中層A室，實用面積688方呎，三房連套房間隔，以2.9萬元租出，實用呎租42.2元。



●粉嶺欣翠花園4座中層A室，套三房間隔，日前獲租客以1.62萬元承租，實用面積701方呎計，折合呎租約23元。



●上水中心1座低層A室，兩房間隔，叫價540萬元，最終以531.5萬元易手，實用面積351方呎計，折合呎價15,142元。



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