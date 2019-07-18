古洞南及元朗兩項住宅申請　規劃署均不反對

新界區有兩宗住宅規劃申請明日(19日)由城市規劃委員會審議，其中上水古洞南坑頭大布一幅綜合發展用地，佔地約20.15萬方呎，位於香港高爾夫球會以西。業主早前提出將地積比率放寬至0.48倍，興建39座3層高洋房，另設2座住客會所，總樓面約9.67萬方呎。



規劃署不反對，放寬後的額外樓面可多建8座洋房，建築物高度並沒有增加，噪音及供水等評估亦滿足相關部門要求。



另一宗為星星地產(01560)的元朗宏業西街21號項目，該地盤已於2012年獲批建276伙住宅，發展商早前再提申請，興建1幢24層高商住大樓，平均單位面積縮減約19.8%至497方呎，令單位數總增至335伙，總樓面約17.1萬方呎。規劃署亦不反該發展方案，上述兩項規劃申請，均有望獲城規會通過。



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