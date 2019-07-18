【多圖】大埔朗濤一房戶折實入場費553.6萬元

下半年首個全新大型樓盤開價，鷹君(00041)執行董事羅俊謙表示，大埔白石角項目朗濤，首張價單推出150伙，間隔一至三房，扣除最高21%總折扣優惠後，售價由553.6萬至1,994.5萬港元，呎價11,446至16,202元。



發展商亦首度開放一房交樓標準示範單位予傳媒參觀，參照第7B座7樓B室搭建，實用面積392方呎，大廳連接面積22方呎露台，廚房開放式設計，睡房連套厠。



羅俊謙表示，是次開價參考同區一手做價，屬合理市價，實用面積389至1,231方呎，7成為兩房，整體佔34伙售價600萬元以內，加推具提價空間。明日(19日)起開放示範單位及收票，月內有機會開售。價單顯示，該批單位折實平均呎價為13,567元。



資料顯示，同區新盤海日灣II於今年4月首張價單推出共295個單位，折實平均呎價約13,774元，開放式戶折實售價逾359.82萬元起。



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