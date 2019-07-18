【即市分析】小米尋底　亦危亦機

東方產經專欄作者帥哥：正當港股冇乜方向，有人選擇以靜制動，乜都唔做，亦有人選擇吼落後股來炒，今日(周四)就同大家睇睇隻小米集團(01810)。



從基本面睇，小米18年7月上市，初期市場熱炒「同股不同權」第一股之光環，鑊氣十足，股價一度高見過22.2元，但好景不常，8月高位已跌到落18.96元，之後至今以反覆向下為主，6月低見8.91元後，今日即市低見9元，似有繼續破底迹象。



講真，小米年內急插，主要為19年1月股份第一次解禁時，當時對投資者的衝擊較大，股價更首次失守10元關，雖然後來跌勢受中美貿易戰有緩和消息而喘定，但就算自5月中旬起，小米持續進行回購，但對股價反彈助力不大。



值得留意，如今已過上市一周年，亦是第二批禁售股解禁的日子，解禁43.87億股，佔其總股本的18.25%，加上中期業績將至，以及市場關注港股通會在7月將同股不同權股份納入在內，可見影響小米後向的變數甚多。



此外，阿里計劃回歸香港作第二上市，亦有助重燃市場對科網股及同股不同權之熱情，故未來小米股價愈跌愈深，究竟是危還是機還說不準，但建議先納入觀察名單，若股價真係跌唔落，且市場對其關注度重新提高時，先再謀定後動。

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