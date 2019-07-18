「果粉」變咗心？iPhone忠誠度跌至8年來最低

一直以來，使用蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone的「果粉」，被認為比Android手機用戶擁有更高的忠誠度。但據外媒引述一份研究報告顯示，iOS手機用戶的忠誠度8年來首次出現下降。



自2018年10月以來，BankMyCell收集3.8萬多名手機以舊換新交易用戶的數據，以追蹤手機升級周期中的Apple品牌忠誠度。



調查結果顯示，用新iPhone取代舊iPhone的用戶減少，26%的iPhone X用戶，以舊換新時會改換其他品牌的手機。相比之下，三星手機的用戶忠誠度更高，僅有7.7%的Galaxy S9在以舊換新時，會轉為使用iPhone，92.3%的用戶會繼續使用Android操作系統手機。



BankMyCell稱，iPhone的忠誠度處於2011年以來的最低水平，當年忠誠度為73%。而2017年則為iPhone用戶忠誠度最高的一年，願意繼續使用iOS設備的比率高達92%。



另外，截至今年6月第二季，搭載iOS的裝置佔美國手機銷售的36%，較去年同期下跌2.4%，Android手機銷售則按年增加2.5%，佔比上升至61%。



Apple將於今年秋季發布年度新款手機，是否能夠推出一些令人興奮的創新功能，還不得而知。值得留意的是，Apple首席設計師伊夫已經宣布將從公司離職，創辦自己的工業設計公司。



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