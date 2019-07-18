【市後重點睇】美匯企穩97關　道期偏軟

美匯指數仍處97水平；圓匯曾升見107.62，最新報107.76；歐元兌美元報1.124；英鎊企1.246。港匯最新處7.81。在岸、離岸人民幣在6.87水平。金價企1,420美元；布油及紐油分別報63.67美元和56.66美元。道指期貨跌73點。



●市後關注點

-20:30 美國上周新領失業濟金人數



●恒生指數全日跌131點或0.46%，報28,461點；騰訊跌1.82%。https://bit.ly/2LsDvUs

-國泰航空6月貨運量按年挫9.1%，連跌8個月。

-鄭若驊夫旗下安樂工程股價再挫逾4%。

-異動股：日清食品再破頂，年內累漲逾90%。



●A股快報：三大指數齊挫逾1%，國產軟件股捱沽。https://bit.ly/2JPiqQR



●亞洲股市：日股收挫422點，韓股跌0.3%。https://bit.ly/2XLXc0d



●歐洲三大股市全線下挫，英國富時100指數跌0.38%，報7,506點；德國DAX指數跌1.11%，報12,204點；法國CAC指數跌0.6%，報5,537點。與此同時，美股指期貨升逾90點，報27,141點。



●【大行報告】

-大摩下調中海油服投資評級。https://bit.ly/2YVUl1n

-大和指中燃估值偏高，降投資評級。https://bit.ly/2O4Es7C

-滙證輕微上調友邦目標價。https://bit.ly/2JLCdkm



●【名家貼士】譚智樂：南方航空上望6元。https://bit.ly/2GiR4BX



●【股匯攻略】港股乏力向上，後市何去何從？https://bit.ly/32yfd0U



●【專家點評】鄧澤堂：國壽具上升動力。https://bit.ly/32yOAZC



●【即市分析】小米尋底，亦危亦機。https://bit.ly/2JBYD8P



●渣打：下調2019年香港經濟增長預測至1.4%。

-渣打：料中國全年經濟增長接近6.5%。



●中國人買美國樓金額勁跌56%，又關侵侵事？



●繼南韓後，印尼央行減息四分一厘至5.75厘。



●維達：木漿價已處低位，冀毛利率維持高水平。



●新盤部署：

-【多圖】大埔朗濤首張價單推出150伙，一房戶折實入場費553.6萬元。https://bit.ly/32J5pkK

-中原陳永傑︰朗濤開價低二手市價約15至20%。

-上源累售976伙，明年推洋房及特色戶。

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