【市後重點睇】美匯企穩97關 道期偏軟
美匯指數仍處97水平；圓匯曾升見107.62，最新報107.76；歐元兌美元報1.124；英鎊企1.246。港匯最新處7.81。在岸、離岸人民幣在6.87水平。金價企1,420美元；布油及紐油分別報63.67美元和56.66美元。道指期貨跌73點。
●市後關注點
-20:30 美國上周新領失業濟金人數
●恒生指數全日跌131點或0.46%，報28,461點；騰訊跌1.82%。https://bit.ly/2LsDvUs
-國泰航空6月貨運量按年挫9.1%，連跌8個月。
-鄭若驊夫旗下安樂工程股價再挫逾4%。
-異動股：日清食品再破頂，年內累漲逾90%。
●A股快報：三大指數齊挫逾1%，國產軟件股捱沽。https://bit.ly/2JPiqQR
●亞洲股市：日股收挫422點，韓股跌0.3%。https://bit.ly/2XLXc0d
●歐洲三大股市全線下挫，英國富時100指數跌0.38%，報7,506點；德國DAX指數跌1.11%，報12,204點；法國CAC指數跌0.6%，報5,537點。與此同時，美股指期貨升逾90點，報27,141點。
●【大行報告】
-大摩下調中海油服投資評級。https://bit.ly/2YVUl1n
-大和指中燃估值偏高，降投資評級。https://bit.ly/2O4Es7C
-滙證輕微上調友邦目標價。https://bit.ly/2JLCdkm
●【名家貼士】譚智樂：南方航空上望6元。https://bit.ly/2GiR4BX
●【股匯攻略】港股乏力向上，後市何去何從？https://bit.ly/32yfd0U
●【專家點評】鄧澤堂：國壽具上升動力。https://bit.ly/32yOAZC
●【即市分析】小米尋底，亦危亦機。https://bit.ly/2JBYD8P
●渣打：下調2019年香港經濟增長預測至1.4%。
-渣打：料中國全年經濟增長接近6.5%。
●中國人買美國樓金額勁跌56%，又關侵侵事？
●繼南韓後，印尼央行減息四分一厘至5.75厘。
●維達：木漿價已處低位，冀毛利率維持高水平。
●新盤部署：
-【多圖】大埔朗濤首張價單推出150伙，一房戶折實入場費553.6萬元。https://bit.ly/32J5pkK
-中原陳永傑︰朗濤開價低二手市價約15至20%。
-上源累售976伙，明年推洋房及特色戶。
－－－－－－
立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。
「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世
https://hk.on.cc/fea/wealth/