超豪純電動跑車　英國蓮花車廠訂價逾1600萬

外媒報道，英國蓮花車廠(Lotus)發布首款純電動超級跑車Evija，這是這家擁有71年歷史的老牌英國汽車製造商11年來推出的首款新跑車。



蓮花在汽車和賽車運動領域的領先地位是毋庸置疑的，該公司在2017年被中國吉利集團收購。



Evija的產量限制在不超過130輛，這使其成為有史以來推出的最高檔汽車之一。該車的售價約為170萬英鎊（約1,658萬港元），買家需要提前交納25萬英鎊（約244萬港元）的訂金才能獲得生產配額，它的續航里程可達402公里。



該款電動超跑的核心是一個超先進的全電動動力系統，該系統是由在一級方程式和E級方程式賽車中獲勝而聞名的技術合作夥伴威廉姆斯先進工程公司（Williams Advanced Engineering）開發的。這一高效的系統是有史以來安裝在公路車輛上最輕、能量密度最高的電力系統。



Evija有五種駕駛模式：行程、城市、旅遊、運動和賽道。這款車可以在3秒內從零加速到每小時約100公里，它的最高時速將超過322公里。



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