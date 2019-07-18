港鐵發盈警　就兩項目撥備24.3億元

港鐵公司(00066)發盈利警告。



該公司指，為了繼續推進沙中線項目，以及促使於2020年第一季的分階段啟用屯馬線，作為現階段安排，公司將會在不影響其法律責任的原則為基礎支付紅磡事件相關費用，同時就最終承擔相關費用責任一事上保留其權利。該公司現時對該等費用的最佳估計為合共約20億港元。然而，現時不能確定該金額最終是否需要全數支付。



鑑於作為現階段安排，該公司將在不影響其法律責任的原則為基礎支付紅磡事件相關費用的決定，將於截至2019年6月30日止6個月的綜合損益表內作出一項20億港元的撥備。該撥備金額並無計算可向任何其他人士提出的任何潛在追討在內。



連同公司在2019年5月30日刊發的自願性公告中所公布就First MTR South Western Trains Limited(公司持股30%的合營公司)作出約4,300萬英鎊(約4.3億港元)的撥備，於截至今年6月30日止6個月，就該兩項事宜於公司綜合損益表內記入的撥備總額為24.3億港元。



該撥備總額分別相當於截至2018年6月30日止6個月及截至2018年12月31日止年度公司及其附屬公司基本業務所產生的綜合利潤(分別為46.48億港元及112.63億港元)約52%及22%。該公司就其截至今年6月30日止6個月的未經審核業績仍在進行最終定稿，預期於8月公布有關業績。



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