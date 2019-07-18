傳Apple準備在越南試產AirPods

外媒報道引述知情人士消息稱，蘋果公司(Apple Inc.)準備在越南試產AirPods無線耳機。



知情人士稱，Apple供應商中國歌爾股份將於今年夏季在位於越南北部的工廠測試其製造最新一代AirPods工藝的彈性，這意味着AirPods將首次在中國以外製造。



據悉，Apple已要求部件供應商支持歌爾股份的試產，但開始需要的部件數量很少。知情人士稱，供應商被要求在試產階段保持價格不變，但產量增加之後可以重新考慮……最初產量有限，但所有製造過程運行順利後，實現產能攀升不難。



Apple此前的有線耳機EarPods曾長期在越南製造。目前AirPods耳機在中國由英業達、立訊精密和歌爾股份三家供應商製造。



Apple對AirPods生產計劃不予置評。而AirPods目前是全球銷量最高的無線耳機，佔市場份額的60%。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm