【深度解構】面對日本發動貿戰　南韓為何無還擊之力？

日本自本月初起，限制對南韓出口3項關鍵的半導體原材料，意味日韓貿易戰正式開打，南韓半導體、OLED產業亦受到重大打擊。面對經濟陰霾，南韓央行亦出乎市場預料地提前減息四分之一厘。另一邊廂，日本卻明顯更有「底氣」，繼上周雙方談判破裂後，有消息稱日方將拒絕南韓新一輪的談判請求。



分析認為在南韓經濟對半導體產業、以及對大型企業的高度依賴下，面對日本的制裁行動，政府難免會處於下風。有專家更稱，日本或會升級制裁行動，加大對韓施壓。



事緣於較早前，日本及南韓因二次大戰徵用工(遭日本企業強行徵召的南韓勞工)的補償爭議而關係惡化，南韓最高法院判定日本必須賠償，並有權凍結日企在南韓的資產。就此，日本決定以限制半導體原材料出口作為回應。



●日本部署加碼制裁 對韓施壓

有別於中美貿易戰，南韓政府面對日本的出口限制時，沒有選擇「等額反擊」，對日本作貿易限制措施，而是尋求以對話解決。而日本則密謀將對南韓的制裁升級，反映出雙方在這場衝突中並不等。



據南韓媒體報道，三星證券投資戰略組長劉勝旻表示，日本很有可能會通過追加制裁，加強施壓。他續指︰「對象可能是對日本依賴程度較高、對韓國出口影響較大的產業。」他認為，下一個目標可能是汽車和機械等。



三星證券的分析亦顯示，南韓汽車產業對日本的依存度(進口佔比)達11.8%；特殊用途機械則為32.3%；一般用途機械為18.7%。這些產業對日本進口的依賴，甚至過過半導體(8.3%)。



劉勝旻亦表示︰「比起針對半導體，汽車及機械對全球供應鏈的影響較少，可以避開國際社會的批判。」



●限制半導體重挫南韓經濟

目前日本已實施的制裁已嚴重打擊南韓半半導體產業，料重挫其經濟命脈。據南韓貿易協會數據，2018年該國半導體出口額高達1,267億美元，佔出口總額的21%。半導體在多數電子消費品，如智能手機當中，仍是不可缺少的一部分。而值得注意的是，日本這次限制出口的材料中，幾乎是在全球範圍內有壟斷性的材料。



據日媒報道，出口受管制的高純度氟化氫、光刻膠及氟化聚酰亞胺，均由日本企業在全球掌握了九成的市場份額，基本上不可能找到替代的貨源。CINNO Research半導體研究部副總經理楊文得亦表示︰「半導體的製程工藝很複雜，還要求高良率、交貨期通常又很緊迫，所以一旦固定使用某些原材料後不會輕易替換，因為那需要冗長、嚴謹的測試認證過程，所以短期內很難找到合適的替換方案。」



●企業與政府利益不一

韓聯社引述消息人士稱，三星副主席李在鎔早前到了日本東京，試圖為半導體尋找替代原料來源；並在在回國後表示已獲得緊急供應，避免生產線出現危機，惟未知他是從何獲得貨源，亦未有透露付出了甚麼代價。



值得注意的是，李在鎔前往日本的時機，正好與南韓總統文在寅會見國內企業代表的時間重疊，並且因此缺席。消息指出，參與會面的企業對於文在寅政府的召見反應也不積極。有企業高層更表示︰「政府應該展開對話的並不是我們，而是日本政府」。這亦反映出，企業的利益與政府立場或有分歧，而南韓經濟基本上是由大型企業主導，故若政府得不到企業支持，很難在這場摩擦中堅持下去。



南韓至今仍未明確表態會出手還擊，僅加緊與日方會談，以及試圖訴諸世界貿易組織(WTO)，正好反映出其在這場衝突中處於下風。



●南韓唯有「以民抗日」？

早前文在寅會見國內企業代表期間曾表示，日本的出口禁令或會長期持續，暗示為日韓之間的矛盾很難短期內解決。



雖然南韓政府的「不反擊」明顯是有意不讓事態升級，但民間已率先發起「抵制日貨」的行動。南韓民調機構Realmeter的數據顯示，有七成南韓民眾願意抵制日貨。而民間更有人發起到抵制「2020年東京奧運」的活動。不過，南韓民眾不止是罷買、罷遊，甚至可能會到日本示威，阻礙奧運會的進行。



若以史為鑑，南韓民眾到國外示威，甚至引發暴力衝突的事件早有先例！2005年於香港舉辦世界貿易組織(WTO)第六次部長級會議期間，有不少南韓農民到港參與反世貿遊行及示威。期間示威者衝擊警方防線，警方更發射催淚彈布袋彈驅散，逾百人在事件中受傷。



南韓民族主義盛行，民間發起的「愛國行動」號召力甚廣，例如在1997年亞洲金融風暴發生後，政府面臨外匯儲備缺口，不得不向國際貨幣基金組織(IMF)求助，當時的南韓民眾為了救國，甚至願意「排隊捐金」資助政府填補財務缺口。



這意味着倘日韓關係持續緊張，在民族主義驅使下，隨時會演變成全面衝突！



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