【fb直播】好友淡友角力　港股難突破？

港股本星期初原本仍可保持升勢，到近兩日陰乾式向下，發生乜事？大市成交又奀，到底好友淡友等緊乜？短期炒住區間上落先？



重磅股無突破，港鐵(00066)收市後更發盈警！集團指就紅磡站擴建及分階段啓用屯馬線撥備約20億港元，股價要捱沽？



多家內房發債撲水，部分更以高息作招徠；有內地傳媒指，內房於融資能力上的差異正在拉大，融資成本相差高達10個百分點！內房股咪買，內房債券反而可以諗諗？



內需股做好！康師傳(00322)及中國旺旺(00151)等逆市向上。中美談判未有好消息前，內需股仍是短線炒作之選？



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