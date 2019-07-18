卡地亞母企受港示威拖累　季度手錶收入跌2%

繼手錶集團Swatch後，另一以瑞士為基地的奢侈品商歷峰集團(Richemont)亦稱香港業務受到最近示威活動影響。截至六月底止首季度，歷峰手錶部門收入在新系列推出情況下減少2%，與預期增長3%背道而馳。歷峰周四股價最多挫3.87%，低見81.97瑞郎。



歷峰旗下品牌包括卡地亞、Van Cleef & Arpels、Alfred Dunhill及Montblanc等，首季度不計入匯率變化的銷售按年升9%，由去年同期的33.4億歐元，增加至37.4億歐元，惟不計入網購業務YNAP和匯率變化的銷售增長只有3%，低過預期的5%增幅。



歷峰亦解釋亞太地區上季收入增長10%，主要是中國內地增長強勁，反映當地降低增值稅和入口關稅，其他原因包括港元相對轉強和最近香港爆發示威。不過，對奢侈品商而言，銷售由香港轉到中國，會影響邊際利潤，因為內地稅率仍較香港高。



此外，瑞士鐘錶業協會周四亦公布，當地六月份手錶出口減少11%，其中對香港出口大跌27%，令整體上半年出口下降6.6%，惟即使香港上月爆發示威浪潮前，香港市場經已轉弱。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm