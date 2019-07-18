山頂餐廳舊址續租　月租低至23萬元

據政府產業署資料，旗下舖位物業山頂道121號的餐廳，與現租戶Modern China International Limited續租，新租約期由今年7月16日起，為期三年，租金為每月最低租金23萬元或每月總收入25%，兩者以款額較大者為準。



資料顯示，上址為山頂地標建築物，面積約12,949方呎，於1901年落成，屬香港二級歷史建築物，亦為山頂餐廳舊址。



現租戶太平山餐廳自2001年起承租該物業，當時月租約101萬元，隨後2006年租金增加至180萬元，惟2011年租金下跌至153.2萬元，而2016年更再度下調至每月92萬元。



中原（工商舖）董事總經理潘志明稱，一般來而言，在市況轉好或轉弱時，業主亦會採用上述租金計算方法，即支付底租或分成制。



他舉例說，市況轉差時，此舉可遷就租戶，讓面對經營壓力的租戶可支付較低租金，同時更具信心繼續業務。而在市況較好的情況下，由於商戶生意額大增，業主則可以避免少賺租金收入。不過他同時指出，近月經濟環境不明朗，餐飲及零售行業的生意亦有所回落，估計上述個案傾向遷就租戶。



他又指出，上述租金計算方法現時主要由私人發展商旗下商場採用，而政府機構過去則較少採用，主因為計算收入的程序較複雜，而且需要每月對數。

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