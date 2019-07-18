邊隻咖啡仲貴過藍山？捷榮首席咖啡師咁樣講...

唔少打工人返工前都鍾意飲返杯咖啡，但原來沖一杯靚咖啡要有技術！本港飲品銷售商捷榮國際(02119)同香港職業訓練局機構成員之一IVDC合作，搞個咖啡課程。周四仲邀請傳媒做返學生哥，上返一堂。



集團首席營運官鄔錦安就講到明，個課程最主要目的唔係賺錢，而係畀啲有興趣人士學專業嘅咖啡知識同咖啡文化。



雖然呢個課程唔係為搵錢，但咖啡就好好搵啦！集團首席咖啡師Ron話，70公斤一級藍山生咖啡豆，可以賣超過10萬元！一杯普通size咖啡(180ml)，要用15克咖啡粉，閒閒地都要350元起跳！



事關要海拔3,000呎或以上種嘅咖啡豆，先有機會叫做藍山咖啡！因為產量本已經好稀少，加上九成嘅咖啡豆畀大戶日本買咗，令到供應更短缺，所以價錢比較貴！唔講唔知，原來千萬種咖啡豆中，只有藍山咖啡豆先用木桶裝，事關供應少，價錢貴，驚會受潮同變壞。



如果以為350蚊起一杯咖啡已經好貴，原來仲有更貴嘅。講緊係「Guji」，因為以小農模式種植，仲要經過評審，得分最高先可以叫做當年嘅Guji，產量更為稀有！要拍賣先買到，1kg起碼幾千蚊！



嘩，幾百蚊一杯咖啡，絲絲就飲唔起了，都係上堂增進下算啦！



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