第四批銀色債券截止申請　超購逾1.6倍

專為「老友記」而設的第四批銀色債券今日(18日)截止申請，政府公布初步認購結果，認購人數有5.6萬人，認購金額達79億元。銀債一向廣受市民歡迎，每次推出均錄得超額認購，今年則超購1.63倍，相較去年超購1.07倍高，市場反應正面。正式認購及分配結果將於7月25日公布，債券發行日則定於7月29日。



此輪銀色債券發行額為30億元，利率與通脹掛鈎，並設有3厘的最低回報率，以較高者為準，回報較市面上多數定期存款產品吸引。按照往年經驗，銀行通常會於公布認購結果後，陸續推出退款優惠，市民屆時可把握敍做高息定存。



華僑永亨銀行表示，今年銀債認購反應非常熱烈，不論申請金額及人數均比往年大幅增加，更有個別客戶大手認購高達500萬元。中信銀行(國際)則指，今年經該行認購銀色債券的宗數較去年高出2成半，金額方面則有近3成增幅。



本地大行恒生銀行(00011)及滙豐銀行均表示，今年銀色債券的認購人數及金額均按年上揚。恒生更透露，該行銀債的平均每人認購額約15萬元。



大新銀行(02356)執行董事兼財富管理處主管陳維堅相信，市場認為美國於下半年有減息空間，憂本地息口走勢受影響，加上銀債可提供穩定3厘回報，令市場反應較去年熱烈，透露經該行分行渠道認購銀債的金額及人數按年升2至3成。



老友記可為退款游資另覓資金出路。羽白資產管理財富管理總監梁彥穎提議，可退以求其次，用退款敍做港元或美元定期存款，回報約為2厘，相較銀債遜色，但風險偏低。他提醒，於聯繫匯率下，港元兌美元仍有一定浮動空間，若金額較為龐大，可分別敍做港元及美元兩個幣種的定期存款，以降低匯價變動風險。



光大新鴻基財富管理策略師溫傑則建議，可考慮將資金配置於較低風險的債券基金，息率可達3至4厘，與銀色債券較為接近，相關基金多數設每月派息及可隨時贖回，加上基金由不同債券組成，有助分散風險。惟要留意，債券基金價格每日浮動，不能排除到期後賺息蝕價的可能性。



另方面，他指出，香港年金公司旗下的公共年金產品風險極低，並能提供穩定每月收入，直至百年歸老，可有效對沖長壽風險，亦為理想的投資選擇。

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