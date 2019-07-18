新盤UPDATES：代理指大埔新盤開價吸引

踏入下半年，樓市氣氛不俗，有樓盤公布首張價單，預計於月內開售。另外亦有新盤計劃於現樓時推出洋房。



●【多圖】大埔朗濤一房戶折實入場費553.6萬元

下半年首個全新大型樓盤開價，鷹君(00041)執行董事羅俊謙表示，大埔白石角項目朗濤，首張價單推出150伙，間隔一至三房，扣除最高21%總折扣優惠後，售價由553.6萬至1,994.5萬港元，呎價11,446至16,202元。



發展商亦首度開放一房交樓標準示範單位予傳媒參觀，參照第7B座7樓B室搭建，實用面積392方呎，大廳連接面積22方呎露台，廚房開放式設計，睡房連套廁。



羅俊謙表示，是次開價參考同區一手做價，屬合理市價，實用面積389至1,231方呎，7成為兩房，整體佔34伙售價600萬元以內，加推具提價空間。明日(19日)起開放示範單位及收票，月內有機會開售。價單顯示，該批單位折實平均呎價為13,567元。

資料顯示，同區新盤海日灣II於今年4月首張價單推出共295個單位，折實平均呎價約13,774元，開放式戶折實售價逾359.82萬元起。



●中原陳永傑︰朗濤開價低二手市價約15%至20%

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，朗濤開價貼近一手市價，若與二手臨海屋苑逸瓏灣I、II市價比較，低水大約15%至20%，加上同區缺乏售價500餘萬港元盤源，料亦可吸引居屋回流客，首批單位可望沽清。



他預計，本月一手成交量可達1,200宗，受社會氣氛等影響，較原本預計2,000宗減少。

朗濤首張價單推出150伙，間隔一至三房，扣除最高21%總折扣優惠後，售價由553.6萬至1,994.5萬元，呎價11,446至16,202元。



●美聯余永泰：朗濤開價吸引 料受買家追捧

美聯物業高級區域營業董事余永泰表示，大埔朗濤開價吸引，並相當克制，兼不少單位備有海景，料受買家追捧。



據該行統計，現時區內餘貨約1,760餘伙，可供推售只約660伙。而臨海單位全區僅約430餘伙，不少單位已入住。



是次浪濤提供的單位中，有約119伙為海景戶，是次推售將吸引不少追捧優質戶的買家。

他指出，目前區內單位呎租約40至50元水平，估計租金回報約達3.5厘水平。



●新盤部署：上源累售976伙 明年推洋房及特色戶

萬科置業(香港)市場營銷與客戶關係部董事周銘禧表示，屯門上源累售976伙，佔推出單位的87%，套現約62億港元，平均呎價約11,900元。



而樓盤於6月16日加推207伙，至今已售出103伙，平均呎價12,781元。至於該盤尚未推出的28幢洋房及2個連天台特色戶，將留待明年中時以現樓形式推出。



同系涉及467伙的長沙灣新盤，正待批預售樓花同意書，最快於年內推出。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，由即日起至7月31日，凡經該行購入上源三房或以上單位，可獲贈雙人馬爾代夫旅遊套票，名額6位，總值18萬元。



●逸瑆3伙平台特色戶減價最高8%

據一手銷售資訊網資料，市區重建局等旗下筲箕灣逸瑆修訂價單，其中3伙2樓連平台單位減價約6.6至8.1%，不過上述單位曾於5月時加價，是次減價後訂價仍較最初高，以2樓D室為例，實用面積264方呎，價單售價由726.1萬減至677.4萬元，減幅約6.7%，但對比首次推出的594.4萬元，售價仍高約14%。

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