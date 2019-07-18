承興國際控股披露主席被拘留最新進展

承興國際控股(02662)披露公司主席兼執行董事羅靜遭刑事拘留的相關事件發展。



該公司在公告中表示，於7月5日，接獲一間律師事務所發出之函件（「該函件」），該函件聲稱ChinaBaseGroupLimited已抵押6.76億股公司股份予其客戶(即上海歌斐資產管理有限公司)；公司及董事會獲提醒妥善處置資產以保障上海歌斐及公司股東的權益。



除該函件外，公司並無自上海歌斐或其法律顧問接獲任何可證實聲稱股份抵押存續之其他證明文件；亦並無自羅女士接獲任何有關聲稱股份抵押之權益披露表格、信息及證明文件。鑒於上述情況，公司無法確認羅靜是否已抵押公司任何股份予上海歌斐；聲稱股份抵押之存續、有效性或最新狀況；或該函件內所作申明之準確性及完整性。



另外，公司注意到，於中國存留的兩個銀行賬戶在沒有收到任何中國法律或監管機構的任何通知的情況下遭限制使用。儘管已就此情況作出合理查詢，惟於目前仍無法確定該等銀行賬戶出於何種原因或事件而遭限制使用。



據公司所知，受影響銀行賬戶所存留之現金相對於整體財務狀況而言影響甚微。為審慎起見及避免任何貿易糾紛，已暫停持有受影響銀行賬戶的兩家附屬公司－－即廣州燦宏供應鏈管理有限公司；及蘇州環谷通訊設備貿易有限公司的業務營運。



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