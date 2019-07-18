樓價UPDATES︰旺季來臨！龍譽租金創新高

暑假前夕向為租市旺季，新入伙盤租金亦被搶高。九龍啟德龍譽兩房戶，月租23,000元租出，屬項目同類新指標。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●南區貝沙灣1期7座中層A室，實用面積1,293方呎，望全海景，屬三房連主人套房間隔，以月租65,000元租出，實用呎租50元。



●西營盤雅賢軒低層B室，實用面積382方呎，兩房間隔，放盤兩個月，原叫價780萬元，終以760萬元沽出，實用呎價19,895元，低市價3%。



●北角海天峰2座低層A室，實用面積約998方呎，套三房及工人套間隔，享維港煙花海景，獲租客斥資每月48,000元承租，實用呎租約48元。



●北角城市花園停車場B2層單號車位，原業主起初開價250萬元放盤，雙方議價後減價約7萬元，最終以約243萬元成交，原業主為資深投資者，持貨約5年沽出，帳面獲利約109萬元，升值逾八成。



●北角金基大廈中層A室，實用面積403方呎，兩房間隔，望樓景，原先叫價688萬元，減價28萬元至660萬元獲承接，實用呎價16,377元。



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九龍區



●九龍啟德區租賃成交活躍，全區7月至今錄得接近80宗租賃成交，其中龍譽1A座極高層F室，實用面積514方呎，兩房間隔，就以23,000元租出，實用呎租44.7元，創項目兩房租金新高，原業主於2018年1月以1,388萬元買入，租金回報率近兩厘。



●西南九龍匯璽II第5B座中層E室，屬開放式間隔，望市景，實用面積約270方呎，以約16,000元放租1個月，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以15,000元租出，實用呎租約55.6元。



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新界區



●青衣曉峰園5座高層H室，實用面積755方呎，套三房間隔，享山景，叫價1,050萬元放盤兩個月，由於最近入市了面積較大的單位換樓，願意提供較大的議價空間，最終願減57萬元，獲區內租客以993萬元購入，實用呎價13,152元，略低於市價。



●屯門居屋兆山苑F座高層2室，實用面積546方呎，兩房兩廳設計，減價12萬元後，日前獲區內首置客於已補價自由市場以508萬元購入，實用呎價9,304元。



●屯門居屋兆康苑T座中層2室，實用面積431方呎，兩房兩廳間隔，區內首置客即睇即買，以已補價自由市場價售468萬元，實用呎價10,858元。



●屯門居屋兆禧苑B座高層5室，實用面積363方呎，兩房一廳間隔，外區客以每月9,000元即睇即租，實用呎租24.8元。



●元朗YOHO Town第2座中層G室，兩房間隔，獲租客以13,500元承租，實用面積393方呎計，折合呎租約34元，項目本月至今累錄約5宗租務成交，現時約有10個租盤提供，最低租金入場價由13,500元起。



●沙田好運中心竹林閣高層F室，實用面積334方呎，兩房間隔，開價約620萬元，議價後以600萬元易手，實用呎價17,964元。



●沙田翠湖花園F座中層5室，實用面積616方呎，套三房間隔，放盤半個月，原叫價980萬元，最終獲用家以945萬元連車位承接，實用呎價15,341元。



●馬鞍山居屋錦鞍苑C座低層6室，實用面積554方呎，三房兩廳間隔，原叫價620萬元，放盤3個月，微減2萬，終以已補價自由市場價618萬元沽出，實用呎價11,155元。





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