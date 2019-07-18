【深度解構】用戶忠誠度下滑　預示新iPhone銷售再受挫？

隨着5G時代即將來臨，全球智能手機出貨量亦持續放緩。不少用戶仍在觀望，打算等到5G普及以後再替換手機。據消息指出，蘋果公司(Apple Inc.)今年將於秋季發布會上推出的新iPhone，仍不會支援5G網絡，令外界擔憂iPhone的銷量會繼續受挫。



與此同時，有研究發現iPhone用戶的忠誠度錄得下滑；加上首席伊夫已公司離職、華為被美國「放生」，重獲Andriod授權等消息下，Apple面對外憂內患夾擊，恐對其手機銷售業務造成打擊。



●用戶忠誠度8年最低

據二手手機回收網站BankMyCell的資料，iPhone用戶的忠誠度錄得下滑。該公司統計了逾3.8萬名手機以舊換新交易用戶的數據，以追蹤手機升級周期中的Apple品牌忠誠度。



調查結果顯示，用新iPhone取代舊iPhone的用戶減少，26%的iPhone X用戶，以舊換新時會改換其他品牌的手機。相比之下，三星手機的用戶忠誠度更高，僅有7.7%的Galaxy S9在以舊換新時，會轉為使用iPhone，92.3%的用戶會繼續使用Android操作系統手機。



BankMyCell稱，iPhone的忠誠度處於2011年以來的最低水平，當年忠誠度為73%。而2017年則為iPhone用戶忠誠度最高的一年，願意繼續使用iOS設備的比率高達92%。



●華為被封殺亦無助頹勢

另外，截至今年第二季，搭載iOS的裝置佔美國手機銷售的36%，較去年同期下跌2.4%，Android手機銷售則按年增加2.5%，佔比上升至61%。這亦反映出，Andriod手機正進一步蠶食iPhone的市場。



早前美國對華為實施採購禁令，甚至擬禁止其使用Andriod系統，確實令不少歐洲用家改為購買其他品牌的手機。然而在這段期間，iPhone銷售仍未能挽回頹勢，僅能靠着減價策略，在大中華地區推動銷量回升。



而更重要的是，隨着中美貿易戰稍見緩和，有「最強Apple分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤發表報告指，預計中國華為有可能在7月底前重新取得Andriod及相關框架的認證與授權，並上調今年華為手機出貨量預測至2.6億部。這意味着到2019年新iPhone開售後，很可能又要與華為這個「中國智能手機一哥」正面競爭。



●高盛續看淡蘋果

事實上，就連華爾街大行亦不太看好iPhone的未來。據外媒報道，雖然高盛將Apple的一年目標價由171美元上調至187美元，但該目標價較Apple周三(17日)收市價203.35美元，仍有逾8%下跌空間。



高盛分析師Rod Hall表示，鑑於智能手機已達到滲透率已見頂，用戶換機周期亦變長，服務收入才是Apple關注的焦點。惟他對該公司的服務收入增長的展望亦較為保守。



他表示，在大中華地區的表現帶動下，Apple於3月及4月服務收入激增，惟5月及6月的收入增長已大幅放緩。



Hall又指出，如果6月的疲弱趨勢繼續下去，那麼高盛將不得不進一步降低其季度服務收入的預期。



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【大預測】未有5G加持 新iPhone想谷銷量要靠呢幾招...

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