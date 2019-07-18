夜市UPDATES：美股連跌3日　港夜期無方向

市場重新聚焦企業盈利，美股暫時連跌3日，道指報27,190點，跌29點或0.11%；標指報2,983點，跌0.43點或0.01%；納指報8,179點，跌5點或0.07%。



外圍股市續回調，港股期指夜市無方向，目前報28,476點，升49點，高水14點。



黑石集團第二季度資產管理規模好於市場預期，股價衝高3%後回落。



晶片股美光科技現升近2%，此前美銀美林將其目標價從45美元上調至60美元。另外，歐盟對美國大晶片製造商高通(Qualcomm)，處以2.42億歐元(約21.21億港元)的罰款，股價跌逾1%。



蘋果公司漲1%，券商瑞傑其評級從與大市持平上調至跑贏大市。



消息指中美貿談膠着，惟美國財長姆紐欽稱貿易談判仍在繼續，稱媒體的相關報道不足為信，然而他拒絕透露談判的具體細節。



繼韓國、印尼後，最新南非央行也宣布減息，反映全球央行減息潮或已開啟。韓國央行周四意外宣布三年來首次減息，與日本的爭端更是令韓國經濟面臨巨大風險。



【21:30】業績表現參差下，美股開市早段偏軟，道指跌85點，至27,134點；納指跌33點，至8,151點；標指跌5點，至2,978點。



網絡電視Netflix上季美國用戶較前一季減少13萬人，是近10年來首見，海外用戶亦僅增加280萬人，只及該公司預期約一半。Netflix股價於美股早段挫9.64%至327.5美元。



摩根士丹利上季純利和收入齊勝預期，惟期內股票交易業務收入大跌14%，是主要銀行中最差。大摩股價早段升0.53%至44美元。



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