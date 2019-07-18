財經評論：貨幣戰悄然開打　人民幣保七艱巨

繼澳洲及新西蘭央行減息，周四(18日)又傳來南韓及印尼央行宣布減息。結合近期美國聯儲局及歐洲央行的鴿派口風，可見全球央行貨幣政策正掀起寬鬆潮，加劇全球貨幣的緊張局面。中國雖一再重申不搞競爭性貶值，但官方意志始終難敵全球市場力量。全球貨幣戰拉開序幕，經濟形勢愈趨複雜，投資者要有長期作戰的心理準備。



美國向中國發動貿易戰，至今雙方重啟談判未有確實時間表。貿易戰持續，將造成進口商品物價上升，若出口持續疲弱，下半年全球經濟勢加速放緩。這份預期正促使各主要央行紛紛採取減息行動，甚至放話要再進行量化寬鬆(QE)，以防經濟硬着陸。



中國是貿易戰的主戰場，次季經濟增長創27年新低，尚未完全反映5月初貿易戰升級的影響。另一方面，內地6月份工業生產者出廠價格指數(PPI)增長是近兩年最弱，反映製造業有進一步放緩迹象，一旦PPI確認陷入收縮區，企業盈利響警號。在債務佔國內生產總值(GDP)比例已超過300%的情況下，潛在的債務危機不容低估。



理論上，在經濟增長下行壓力增加下，人民幣貶值是正常的市場反應，亦可以扶出口一把。問題是，以目前中國製造業的惡劣情況來看，一旦人民幣再次貶值，加速走資，對金融系統性所構成的風險難以估量，此刻的中國顯然並不想主動去冒這個險。



是故，即使聯儲局和歐洲央行先後發表鴿派言論，中國官方仍然堅持維持人民幣匯價穩定。可是，在現實中的貨幣戰特質是具有傳染性，各主要貨幣由最初不貶值，到被動貶值，至主動貶值，也許只是一個過程。中國不願讓匯率競貶的說法，只怕是一廂情願。一旦人民幣兌每美元跌穿七算的心理關口，「保七」失敗，屆時市場對人民幣貶值的預期會得到強化，資產估值的壓縮效應，會加大匯率貶值的壓力。



如今美國總統特朗普一方面以關稅手段打擊中國經濟，另方面正逐步實現讓聯儲局減息，促成美元貶值，以刺激本國出口及增加逼迫中國讓利的籌碼。若人行堅持不走人民幣與美元的競相貶值之路，就只得倍花氣力來維持人民幣匯率穩定，以圖鞏固人民幣的全球地位，加快實現人民幣國際化，將危機轉化成機會。問題是，要成功跨過眼前的經濟發展關卡，關鍵還須要在政經和金融市場進行體制改革作配合。所謂「不破不立，破而後立」，到底中國是否已為此作好準備，就要放長雙眼拭目以待！



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