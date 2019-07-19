古勝：內需板塊重新振作

一直都話美國總統侵侵反口覆舌信唔過，豈料一轉頭就見美股隔晚軟一軟，無他，投資市場年內都係將中美貿易戰視為關鍵點，咁佢話談判仲有「很長的路要走」，個市當然要震一震。不過，正如以往所言，無論點震都好，美股中長線強於中港股市既為事實，唔好以為美股腳仔軟，資金就會過番新興市場，事關按過往歷史，美國作為「環球經濟大阿哥」並非浪得虛名，而堅係多數時間跑贏環球市場！



咁睇番港股，又有乜板塊仲值得沾手呢？老古認為，投資格言「有智慧不如趁勢」無論何時何地都咁適用。好似筆者近期不時提出的物管股及醫藥股當然可吼，而若然認為相關板塊估值太高，亦可以揀周四(18日)走高嘅內需股。



從數據分析，中國第二季度國內生產總值(GDP)按年增長遜預期，僅6.2%，再創有紀錄以來新低。不過，上半年社會消費品零售總額按年增8.4%至19.5萬億元人民幣，暗示中央都係要食番「以內需刺激經濟」之老本，故近期內需股重拾反彈動力，並非無的放矢。



事實上，中美貿易戰持續，如5G等新科技發展舉步維艱，市場預期中央未來仍將重點放在內需或大興土木身上確合情理，惟基建投資始終有待時間反映，反而內需刺激相對簡單得多，難怪基建股依舊較難彈上，內需則話彈就彈，睇落市場都係鍾情內需居多。



其中，飲食股康師傅(00322)、統一(00220)及旺旺(00151)周四升幅介乎0.7至2.7%，不過以走勢而言就以統一最吸引，股價自5月初開始反覆向上，周四升0.7%報9.22元，企穩多條主要平均線之上，現價往績市盈率約33倍當然唔平，息率卻有2.9厘都算合理，預期未來好大機會挑戰10元關，可候低在20日線約8.8元水平吸納睇中線，失守8.5元止蝕。



另外，一眾其他民生消費內需股，好似豬肉股雨潤(01068)及中糧肉食(01610)周四分別升約35%及3%；華潤啤酒(00291)、青島啤酒(00168)及現代牧業(01117)則升2至12%不等，以圖論勢就以雨潤最強，且成交大增配合升勢，亦值得小注試追，首站目標100日線約1.4元，跌穿1.1元止蝕。



東方產經專欄作者 古勝



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