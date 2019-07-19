國泰貨運連跌八個月　預警有排衰

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空(00293)公布，今年6月貨運量持續下滑，已連跌8個月，且為今年2月之後表現最差的月份。公司更預警，未來數月的貨運量走勢並未有反彈回升迹象。



數據顯示，國泰航空及國泰港龍航空於6月運載的貨物及郵件合共約16.39萬公噸，按年減9.1%，運載率下跌7.8個百分點至62.8%。累計今年首6個月，載貨量減少5.7%至97.91萬公噸，運載率亦累跌4.9個百分點至63.4%。



國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，疲滯的市場氣氛削弱載貨量及收益率。除美洲，東北亞和中國內地的載貨量較5月份略有增加外，整體貨運量較上月及去年同期下跌，公司將通過與貨運代理商和付貨人密切合作，努力維持市場份額，並進一步調整貨機運力，配合需求。



客運方面，集團6月份共載客約310萬人次，惟當月內地乘客收入千米數按年跌2.3%，首六個月則跌0.8%。



林紹波指，激烈的市場競爭令公司收益率持續受壓，北美和歐洲等長途航班表現較預期遜色，尤其是在收益方面，並預期未來數月公司收益率將持續受壓。



中民證券(香港)研究部董事黃偉豪指，宏觀經濟欠佳，對貨運一定會有影響，可是國泰貨運收費卻往往較其他公司貴，在目前整個貨運行業都在縮減成本的時期，國泰的競爭力顯然遜於別人。再加上中美貿易戰等的外圍影響，該公司貨運量下跌的問題在未來半年都難以解決。



國泰股價周四(18日)最多曾挫1.3%，收市仍跌0.65%，報12.18元。早前多家券商已發表報告列舉國泰前景面對的多項不利因素，其中高盛大幅調低國泰未來3個年度盈利預測逾30%，並大削其目標價逾一成。



事實上，國泰近年業績表現欠佳，其2018年度業績顯示，燃油對沖再錄得虧損14.45億元，過去5年更累蝕超過256億元。集團主席史樂山早前預警今年營商環境仍充滿挑戰。

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