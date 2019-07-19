東方日報B1：渣打削港經濟增長預測至1.4%　憂U形尋底復甦慢

市場對香港經濟前景愈來愈悲觀！繼香港大學之後，渣打銀行於短短三個多月之內，兩度調低2019年香港經濟增長預測，由預期增長2.2%，狠削0.8個百分點至僅增1.4%，為全城最淡。該行更預期，未來香港經濟將呈「U形」而非「V形」走勢，意味着復甦之路漫長。

綜合業界分析認為，當政府在月底公布最新經濟數據之後，市場會陸續加入調低香港經濟增長預測的行列。



渣打早於4月初，已將今年香港本地生產總值(GDP)增長預測，由2.7%調低至2.2%，周四(18日)更進一步下調預測。該行大中華區高級經濟師劉健恆解釋，上半年香港經濟表現遜預期，內部消費意欲減弱，加上中美貿易談判未有具體成果，已生效的懲罰關稅對香港經濟帶來負面影響逐漸浮現。



他又說，中美的中長期貿易關係依然存在不穩定因素，勢打擊香港外貿前景，即使未來香港經濟回穩，相信只會呈「U形」走勢，至明年經濟增長始重上2%。



事實上，市場普遍看淡香港經濟前景。有本地銀行經濟分析師直言，渣打預測仍屬過分樂觀，受貸款需求大減、人民幣匯價續處偏弱水平拖累，香港出口料持續疲弱，消費者亦會因資產貶值而減少開支，勢衝擊零售行業，料年內香港經濟增速只有1%。



華僑永亨銀行經濟師李若凡指，該行預期今年香港經濟增2.1%，但未計入5至6月時，中美貿易戰升溫及零售業可能受創的影響。她又認為，香港經濟基本因素仍疲弱，尤其是市民消費意願偏弱，整體零售未見樂觀。不過，除非香港經濟連續兩季負增長，否則出現技術衰退的機會不大。



對於同業大幅調低今年香港經濟增長預測，她認為待本月底香港次季經濟數據出爐後，業界或會陸續加入下調隊伍，又相信短期內香港經濟難重返過往十年的2.8%平均增速。星展銀行(香港)經濟師謝家曦亦透露，該行正考慮修改今年香港經濟增長預測。



儘管第二季香港經濟增長數據未揭盅，惟中國銀行(香港)(02388)高級經濟研究員王春新最近發表報告指，第二季香港經濟未見有明顯好轉迹象，出口增長受拖累，內需增長動力亦減弱。



展望下半年香港經濟表現，他認為外貿表現難望顯著改善，預期全年經濟增長為1.7%，將出現金融海嘯以來的最低增長，但低息環境、樓市回穩等正面因素，將成為推動經濟增長的重要動力。



大新銀行(02356)經濟師溫嘉煒同樣對香港經濟前景不感樂觀，認為中美貿易摩擦帶來的不穩定因素持續，影響本地部分消費意欲，令零售業受挫，情況將反映於六、七月的經濟數據，估計香港經濟全年僅增長1.9%。不過，由於香港失業率仍處於極低水平，會對整體經濟帶來支持。



事實上，香港大學香港經濟及商業策略研究所於7月初時，調低今年香港經濟增長預測至1.8%，為三個月內第二度調低，降幅合共達1個百分點。

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