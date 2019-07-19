趙文傑：港股難扭落後頹勢

筆者在兩星期前曾撰文點評內地目前的債務問題。言猶在耳，國際金融協會日前便發表報告，指內地今年首季的企業、家庭和政府的債務總量，錄得超過40萬億美元，與GDP的比例更衝破300%大關至303%，約佔全球總債務的15%，數據正反映內地的債務雪球正愈滾愈大。



與此同時，內地實體經濟亦陷入增長放緩的困境，剛於日前出爐的今年第二季GDP數據，按年僅錄得6.2%的增長，雖說符合市場預期，但較首季6.4%的增幅放緩0.2個百分點，增長速度更創下27年以來最低水平。



內地經濟於九十年代開始起飛，撇除亞洲金融風暴、科網泡沫爆破及金融海嘯等艱難的時間，其GDP都能以雙位數字的按年升幅，因此吸引不少外來資金尋求投資機會。而香港過去作為內地對外的一個主要窗口，順理成章亦成為資金匯聚之地。回顧2007年，一個「港股直通車」的概念，便能將恒指炒至三萬點之上；然而恒指在幾經辛苦之下，最終能夠於去年初再度突破三萬點，主要都是因為落後於外圍股市太多，甚至有跟車尾的感覺。



事實上，內地經濟增長踏入2010年後，便呈現反覆下滑的勢頭。此外，不少東南亞的新興市場國家近年亦倣效內地，如越南、柬埔寨和印尼等，積極開放吸引外資，希望取得如內地般的經濟成果，從中分一杯羹。因此近年經濟放緩及背負債務重擔的內地，在投資者心目中的地位失寵，繼而成為港股由盛轉衰的一個主要致命傷。



雖然美國的經濟前景亦不容樂觀，債務問題未見緩和，但現階段的股市表現卻勢如破竹，不斷創下新高。按估值計，標指現時的市盈率已升至約20倍；相反，港股的表現卻死氣沉沉，恒指市盈率只維持於11倍水平，但完全不見有資金執平貨，趁低吸納的現象。既然中國經濟增長的黃金時代已過，過去受惠多時的港股相信亦難以獨善其身，未來的一段路不會易行。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)



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