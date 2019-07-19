郭家耀：線上教育「有規可循」前景佳

針對線上教育行業多種問題，內地教育部、網信辦、工信部等6個部門日前聯合發布《關於規範校外線上培訓的實施意見》，指出部分平台內容低俗有害，或引導學生到知識無關的如網絡遊戲等內容。當局建議建立行業的黑白名單，明確備案要求，培訓內容和數據信息須留存1年以上，直播教學的影像須留存至少6個月等。



部分課程內容超標超前，不利於減輕學生負擔。意見明確規定學科類課程培訓內容不得超出相應國家課程標準，每節課持續時間不得超過40分鐘，課與課之間不少於10分鐘，直播培訓時間不得與中小學教學時間相衝突，K12階段學生的直播類培訓活動必需於晚上九時前結束，校外線上平台應具備護眼功能及家長監管功能等。



關於師資問題方面，政策規定不得聘用中小學在職教師，須於培訓平台和課程介面公示培訓人員的信息，外籍人員聘用須符合國家有關規定。政策亦加強預繳費用的監管，規定預付資金只能用於教育培訓業務。同時明確課程的收費標準，要求按課時收費的培訓業務每科不得收取超過60課時的學費，按培訓周期收費的業務不得收取超過3個月的費用。



今次出台的政策整體符合市場預期，利好業務合規的線上教育企業。由於經營成本上升，汰弱留強下行業龍頭更有望增加市場份額。新東方在綫(01797) 主要向處於大學教育、K12教育及學前教育的學生提供在線教育課程。大學教育服務主要包括大學考試備考、海外備考及英語學習；K12教育服務涵蓋中國小學至高中的大部分標準學校學科，另外亦提供專為普通大專院校招生全國統一考試而設的備考課程；學前教育則主要提供互動英語學習體驗。



根據弗若斯特沙利文報告，以2017年總營收計算，新東方在綫為中國大學考試備考市場中最大的在線教育品牌，佔有8.2%的市場份額。公司的登記學生人數接近200萬，並持續高速增長。透過高效的線上渠道，公司可望進一步滲透二三線城市，業務前景樂觀。



正榮金融業務部副總裁 郭家耀(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股票)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。