梁志麟：三大央行議息前美元整固

近期匯市缺乏方向，其中一個原因是市場觀望美國、歐元區及日本三大央行將於未來兩周公布議息結果。聖路易斯儲備銀行總裁布拉德發表講話，雖然他被視為局內最大鴿派支持者，但早前他表示毋須減息半厘，市場將密切留意他的減息立場，料暫時美匯指數於96.5至97.6上落。



歐洲央行下周公布議息結果，雖然總裁德拉吉即將離任，但各大央行已展開減息周期，當地經濟又仍然疲弱，估計他將會進一步放鴿。不過由於貨幣政策跟其他國家未有分歧，估計歐元急跌的機會不大，料匯價於1.1180至1.1350上落。



至於日本央行則很大機會維持利率不變。現時投資氣氛平穩下，預期日圓急升機會也不大，料美元兌日圓於106.80至五十天線108.60上落。



其他貨幣方面，紐元近日明顯反彈，但始終減息壓力仍大，料0.6780有阻力。加元受惠於油價做好，料美元兌加元可反覆下試1.29水平。市場已消化前外相約翰遜會成為英國新首相消息，料英鎊於1.2350至二十天線1.2580上落。美元兌瑞郎於0.9770至0.9940上落。



交通銀行香港分行策略師 梁志麟



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