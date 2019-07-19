百威英博傳考慮出售至少100億美元資產減債

外媒引述消息人士稱，全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)決定擱置分拆百威亞太(01876)在香港上市之後，目前正考慮出售旗下南韓、澳洲及中美洲的業務，以作為後備方案，去減輕集團的負債。



消息人士透露，上述出售資產的規模至少達到100億美元。其中，南韓及澳洲的業務是此前百威亞太的主要業務組成部分之一，其包括Cass和Victoria Bitter等知名品牌。



該人士又指，於今年5月份，美國私募股權投資巨頭KKR & Co.已曾向百威英博接觸，洽商收購後者的亞洲資產。另外，日本的朝日集團(Asahi Group)於同月亦曾與百威英博洽談收購亞洲業務。



事實上，在2016年收購競爭對手SABMiller後，百威英博的總負債飆至1,000億美元以上。考慮到分拆百威亞太計劃擱置，該公司不得不尋求其他方法減債。



消息人士表示，百威英博目標是將總負債降至800億美元的水平，才有望繼續進行併購及資本投資，而不至於被信貸評級機構下調評級。



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