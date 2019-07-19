美股收市：道指微升3點　Netflix急挫逾一成

市場預期聯儲局進一步採取寬鬆政策，推動美股三大指數扭轉早段跌幅，收市全面上漲。道指收報27,222點，升3點或0.01%；標指收報2,995點，升10點或0.36%；納指收報8,207點，升22點或0.27%。



聯儲局第三把交椅、被視為鴿派代表人物的紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，預期美國中性利率可降至0.5厘左右，認為貨幣政策應採取預防性策略，而不是等待金融危機來臨時，才想辦法應對。



根據利率期貨，投資者已幾乎肯定本月底聯儲局會宣布減息，當中預期月內減息50個基點的可能性升至59%。



市場關注業績期個股的表現。網絡電視Netflix上季美國用戶較前一季減少13萬人，是近10年來首見，海外用戶亦僅增加280萬人，只及該公司預期約一半。Netflix股價全日急挫10.27%，收報325.21美元。



摩根士丹利上季純利和收入齊勝預期，惟期內股票交易業務收入大跌14%，是主要銀行中最差。大摩股價收漲1.44%。



黑石集團第二季度資產管理規模好於市場預期，股價收市上揚0.82%。



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