【市前重點睇】美股做好　金價續衝高

●美匯指數報96.6；圓匯企107.4；歐元兌美元報1.125；英鎊報1.253。港匯處7.8125。離岸人民幣在6.87上落。金價曾升至1,453美元；油價續回落，紐油跌逾1%。道指期貨升54點。



●道指收報27,222點，升3點或0.01%；標指收報2,995點，升10點或0.36%；納指收報8,207點，升22點或0.27%。https://bit.ly/2xXWtti



●微軟公司公布，上財季受惠到雲業務所推動，收入按年增12%至337.2億美元，市場預期期為327.7億美元。其中，商業雲業務收入按年增39%至110億美元，佔總收入約三分一。



●飛機生產商波音公司公布，於第2季預期將就737 Max客機的兩宗致命事故，支付49億美元的稅後費用。



●美國財長姆紐欽表示，調整美元政策是未來可以考慮的事情，但是到目前為止，美元政策沒有變化。外匯策略師分析認為，他的評論提高了美國干預的風險。



●紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，預期美國中性利率可降至0.5厘左右，認為貨幣政策應採取預防性策略，而不是等待金融危機來臨時，才想辦法應對。



●根據利率期貨，投資者已幾乎肯定本月底聯儲局會宣布減息，當中預期月內減息50個基點的可能性升至59%。



●港股ADR指數收報28,393點，跌67點。



●即月恒生指數夜期收報28,523點，升96點，高水61點，成交18,530張。



●美國聯儲局副主席克拉里達表示，美國經濟處於良好情況，但不確定性卻在增加，強調聯儲局將採適當方法去保持經濟擴張。



●美國財長姆紐欽否認限制華為是中美談判的癥結，並稱存在很多複雜問題。



●美國10年期國債孳息率下跌2.09點子，報2.0242厘。



●紐約期油收報每桶55.3美元，跌1.48美元或2.61%；布蘭特期油收報每桶61.93美元，跌1.73美元或2.72%。

-美軍在霍爾木茲海峽附近擊落架伊朗無人機，伊朗聲稱扣押了一艘外國走私船。



●紐約期金收報每安士1,428.1美元，升4.8美元或0.3%，續創自2013年5月13日以來新高。



●英國富時100指數收報7,493點，跌42點或0.56%；法國CAC指數收報5,550點，跌21點或0.38%；德國DAX指數收報12,227點，跌113點或0.92%。https://bit.ly/2SpBp8x



●候任歐盟委員會主席萊恩稱，歐洲和英國必須儘一切可能達致有序的英國脫歐。如果情況合理，可以延長脫歐截止日期。



●國開行強調，將發揮金融逆周期調節作用，加大對重點領域、薄弱環節的支持力度。推進合理擴大有效投資。



●發改委副主任指，正組織制訂具體辦法，對於嚴重失信行為會採取十分嚴厲的懲戒措施，在一定時限內實施行業和市場禁入，有些要永久逐出市場。



●香港抗議示威活動影響擴大，奢侈品牌受到衝擊。瑞士歷峰集團與Swatch均表示銷售受影響。LVMH和開雲集團預定在下周公布上半年業績。



●港鐵發盈警，就兩項目撥備24.3億元。



●國泰貨運連跌8個月，預警有排衰。



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