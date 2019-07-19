【股民熱話】食息族注意：三大理由沽中資銀行股…

上半年中國經濟增長放緩，其中第二季增長更創下27年來新低，再扣除官方「水份」，實際情況真的水深火熱。難怪國務院總理亦表示，下半年中國經濟下行壓力增大。在全球央行紛紛減息之下，中國維持人民幣匯率穩定的難度增加。在投資市場上，中國概念的風險仍在上升。三大理由奉勸各位食息一族，盡快檢討中資銀行股(即內銀股)的持倉，避免風險。



內銀股目前的估值低迷，但低處未算低。首先，誠如上文所說，下半年內地經濟景氣持續轉差，內銀股面對貸款增長放慢及貸款質素下降的問題。據國際金融協會(IIF)發表的最新全球債務監察報告顯示，目前中國企業債、家庭債以及政府債加起來的總債務佔國內生產總值(GDP)的比例已超過303%，更佔全球總債務約15%。顯見，中國的債務問題正在惡化，而銀行業將會首當其衝。



可以好肯定，面對貿易戰的衝擊，中國沒有條件再堅持去槓桿。相反，在全球央行減息救經濟之下，中國別無他選要跟大隊放水刺激經濟，國有銀行就成為官方維穩經濟的主要工具，銀行將須要更大力度支持中小微企業信貸，那管貸款質素及壞帳風險上升，這是官方給予的「硬任務」。選擇繼續做小股東，就惟有準備好作出「貢獻」。內銀股估值的潛在壓力，可以想像。



其次是正因為中國好大機會要跟大隊放水，雖然官方一再強調不希望讓貨幣競貶，但官方意志始終難敵市場力量。下半年人民幣的貶值，將會是內銀股下一波大調整的觸發點。



最後，唔少散戶都長坐內銀股收息，皆因股息率普遍高達5厘。之不過，看官要想想，未來人民幣的貶值幅度只不只5%？內銀股的盈利倒退幅度，又只不只5%？未來的派息比率是否有下調壓力，股息率能否得以維持？如果大家算一算，應該不難明白，賺息蝕價的行為並不可取。



結論是，要及時檢討一下持倉。若然內銀股的持倉比例仍高，就要衡量吓股價和股息收入下跌的風險，考慮減減磅，候低再作部署。



東方產經專欄作者帥哥

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