【即市分析】港鐵發盈警係機會？

東方產經專欄作者HS哥：市場近期無乜焦點，成交又靜，除了物管股及醫藥股較好炒外，真係冇乜好炒。不過，近期一直表現強勢的港鐵(00066)早前破位而上後都未回過氣，就真係令人眼前一亮。



雖然，昨日收市後集團發盈警，為了繼續推進沙中線項目，以及促使於2020年第一季的分階段啟用屯馬線，故對該等費用的最佳估計為合共約20億港元，再加埋早前已宣布就First MTR South Western Trains Limited撥備約4.3億元，則兩項事宜已撥備總額為24.3億港元，牌面睇又真係有少少驚。



不過，冷靜啲諗，集團市值約3,400億元，去年度全年盈利約160億元，加上相關負面消息某程度早在市場預期之內，所以今日(周五)就算因為盈警因素而略有沽壓，筆者認為反而是低吸機會。最重要係，港鐵的運輸業務收益穩定，加上屬半隻地產股，本地樓市硬淨，加上美國進入減息周期，其股價有抗跌力。若今早股價跌得好甘，反可留意吼位試Call的機會。



港鐵瑞銀購(20937)，2019年12月到期，行使價58.93元，實際槓桿約10倍，溢價約9%。

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