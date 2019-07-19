【即市分析】金礦股逆市突圍　首選…

東方產經專欄作者股博士：市場重燃中美貿易戰憂慮，加上多國央行先後減息之餘，多國長債息又係咁落，反映環球經濟未來好極有個譜，大家都係做定相關的心理準備！



市場避險需求持續，美元受累美國減息預期，近期美匯指數回軟至97水平，加上美國減息周期已經啟動，現時市場普遍預期從今年中至明年中已累計減0.75厘，相信美匯後市都係易跌難升多（主要因為其他主要貨幣央行已接近無息可減），間接帶動以美元計價的金價拾級而上。



走勢上，金價於6月初自1,300美元破位而上，雖然自6月尾至今主要維持在1,380至1,430美元之間橫行上落區，但預期中線整固一輪後，仍然有力再上。



在港上市的一眾金礦股中，以紫金礦業(02899)、招金礦業(01818)及山東黃金(01787)較具鑊氣，其中又以招金最具值博率，主因有幾個。首先，招金是國內的大型黃金企業，佔內地黃金資源量約十分之一，黃金佔集團收入的比例達9成，與金價的關連性最高，若然金價再上，招金自然順勢向上。其次，集團持有約63%權益的山東海域金礦，預期在明年投產，估計兩至三年可達產量高峰，再配合金價受捧，利好招金前景。



最後，大行大摩早前發表報告指，預期國際金價未來會持續上升，並指招金作為該行對中資黃金股首選，重申其「增持」評級，目標價上調至9.49元。



招金股價近期主面在8.3元至9元上落，10日線跌穿20日線，14日RSI為62，走勢中性，可作兩手準備：未破位前宜在上述區間炒上落；如確認上破9元則可順勢追入，中線目標睇11元，止蝕8.7元。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



