【高盛推介】港股反彈　恒指輪證攻略

高盛(亞洲)有限責任公司：美股反彈；紐約聯儲銀行行長威廉斯提出預防性減息言論，市場對減息預期有所提升。



恒指昨日(18日)續跌132點收市；今日(19日)反彈，現漲逾200點，至28,600點水平。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金繼續部署牛證及沽出熊證，以及流入或流出的資金亦較本周三多。當中昨日牛證錄得約2,670萬港元資金流入，而熊證則錄得約5,620萬元資金流出。



今日有新一批貼價牛證上市補充市場。投資者如計劃部署牛證，貼價選擇可留意當中的恒指牛(51208)，收回價與現價有約200點差距。以及可留意收回價稍遠，與現價有約400點差距的恒指牛(51161)。



恒指牛(51208)收回價28,468點，行使價28,368點，換股比率10,000，槓桿比率89.5倍，新上市貼牛、相同收回價牛證中槓桿最高



恒指牛(51161)收回價28,268點，行使價28,168點，換股比率10,000，槓桿比率58.5倍。



投資者如計劃部署熊證，貼價的選擇可留意恒指熊(50578)，收回價與現價有約200點差距。以及可留意收回價稍遠一點的恒指熊(50799)。此外，遠熊選擇則可留意恒指熊(61213)，收回價與現價價有約400點差距。



恒指熊(50578)收回價28,876點，行使價28,976點，換股比率10,000，槓桿比率89.5倍，貼價、相同收回價熊證中槓桿最高。



恒指熊(50799)收回價28,988點，行使價29,088點，換股比率10,000，槓桿比率66.6倍，相同收回價熊證中槓桿最高。



恒指熊(61213)收回價29,087點，行使價29,187點，換股比率10,000，槓桿比率55.1倍。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(51208)收回價28,468點，行使價28,368點，槓桿比率89.5倍。



恒指牛(51161)收回價28,268點，行使價28,168點，槓桿比率58.5倍。



恒指熊(50578)收回價28,876點，行使價28,976點，槓桿比率89.5倍。



恒指熊(50799)收回價28,988點，行使價29,088點，槓桿比率66.6倍。



恒指熊(61213)收回價29,087點，行使價29,187點，槓桿比率55.1倍。



恒指購(27338)行使價29,338點，到期日2019年08月29日，實際槓桿31.5倍。



恒指購(26928)行使價29,028點，到期日2019年08月29日，實際槓桿27.8倍。



恒指沽(12173)行使價27,568點，到期日2019年09月27日，實際槓桿19.7倍。



恒指沽(14667)行使價28,068點，到期日2019年09月27日，實際槓桿18.5倍。



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