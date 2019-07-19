全球經貿戰：逾50家跨國企業部署轉移在華生產線

受中美貿易戰持續影響，據日媒統計，有逾50家跨國企業部署將生產線由中國轉移至其他地區，以避免美國的懲罰性關稅。



報道指，涉及的跨國公司包括蘋果公司(Apple)、任天堂及戴爾電腦(Dell)等。據悉，美國個人電腦生產商惠普(HP)和戴爾可能將中國手提電腦的30%產量，轉移至東南亞。



Apple擬將在中國的15%至30%產能轉移至印度等地，並已要求其主要供應商評估對成本的影響。另為該公司生産無線耳機AirPods的中國大型電子設備廠商歌爾聲學，已開始於越南北部生產AirPods，是該産品首次在中國以外的地區生産。



日企方面，任天堂將部分視訊遊戲機生產線由中國轉往越南；工程機械廠商小松亦將部分建築機械零部件的生産線轉至日本和美國。



此外，亦有少數中國公司也計劃轉移生產線，其中，中國跨國電子公司TCL正將其電視生產線轉到越南，而輪胎製造商賽倫輪胎將生產線移至泰國。



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