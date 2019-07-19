【瑞銀推介】小米考驗9元關　Call、Put輪點揀？

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：小米踏入7月以來一直捱沽，股價自7月初10.3港元的高位輾轉向下，本周已跌至9元的心理關口，半個月已下跌近13%，距離上個月8.91元的上巿後低位僅約1%。



小米除營運數據未能刺激股價外，其大量限售陸續解禁亦成為股價的阻力之一，所以即使已累積顯著跌幅，亦較少出現明顯的反彈。



投資者如看淡小米短線有機會穿9元甚至再創新低，可留意貼價PUT輪(20107)，行使價9.28元，19年12月到期，有效槓桿約3.2倍。



相反，若希望搏小米呈技術反彈，則可考慮CALL輪(20067)，行使價9.51元，19年12月到期，有效槓桿約5.5倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



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