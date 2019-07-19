【即市分析】物管股未炒完　吼碧桂園服務

東方產經專欄作者司慕渢：港股陷入悶局，能逆市走高的板塊不多，物業管理股算是長炒長有的一類。事實上，近日多隻物管股先後發盈喜，刺激板塊股價向上，當中可留意碧桂園服務(06098)。(物業服務板塊追蹤：http://bit.ly/2Sox5GH )



物業管理公司屬輕資產企業，不存在內房的高負債問題，加上隨內地經濟進步及生活質素提升，居民對物業管理的要求愈來愈高，優質品牌的物管需求增加。



碧桂園服務的母公司碧桂園(02007)，去年以逾7,000億元人幣合約銷售額蟬聯內房銷售冠軍。隨着未來樓盤陸續交付，碧桂園服務的管理面積有望持續增長，盈利來源有保證，且能見度高。



中金公司最近發表報告，指物管公司在園區增值服務有發展空間，龍頭公司更能以低成本進入相關領域，拓寬業務及提升利潤，並推薦碧桂園服務，料公司上半年淨利按年增30%，目標價上調至22元，即現價潛在升幅超過1成。



睇番走勢，公司股價仍然企穩5月中以來的升軌之上，近周出現調整，現時14日RSI回落至59，建議先觀望20日線18.5元承接，守穩其上可小注，目標價21元，穿17元止蝕。

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